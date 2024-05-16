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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda, Güney Afrika'nın İsraille ilgili 10 Mayıs tarihli ek geçici tedbir talebine ilişkin duruşma düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor.
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Politika

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Kemal Karadağ  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

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