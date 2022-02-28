Dolar
13.81
Euro
15.54
Altın
1,914.77
ETH/USDT
2,752.10
BTC/USDT
39,771.00
BIST 100
1,943.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya gelecek.

Mümin Altaş   | 28.02.2022
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Osmani-Sadriu tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

Benzer haberler

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama

Milli dalgıç Ercümen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a denizin altından kartpostal gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı kabul edilemez