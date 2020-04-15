Koronavirüse karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
TBMM
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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