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Politika

Koronavirüse karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Sinan Uslu   | 15.04.2020
Koronavirüse karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

TBMM

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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