Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, Türkiye'ye gelecek
Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılacak Kim, 19 Mart'a kadar sürecek ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşmelerde bulunması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.