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Politika

Kooperatifler Kanunu'nu da içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekilleri, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Sinan Uslu   | 07.10.2021
Kooperatifler Kanunu'nu da içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

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