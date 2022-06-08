Konutlarda kira artışına sınırlama getiren düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.
TBMM
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