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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi

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