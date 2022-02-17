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Politika

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, 21 Şubat'a kadar hükümeti kuramazsa görevi iade edecek

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet formülü bulunmazsa 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'na görevi iade edeceğini söyledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 17.02.2022
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, 21 Şubat'a kadar hükümeti kuramazsa görevi iade edecek Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet formülü bulunmazsa 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'na görevi iade edeceğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı bir programda, hükümet kurma çalışmaları kapsamında partilerle görüşmelerin sürdüğünü, Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) cevap beklediklerini kaydetti.

"Ortak bir noktada buluşacaksak belli fedakarlıkların yapılması lazım." diyen Sucuoğlu, ortada zor bir Meclis aritmetiği bulunduğunu ve amaçlarının iyi bir hükümet formülüyle halkın karşısına çıkmak olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanı'ndan hükümeti kurma görevini almasının 9. günü olduğunu, 20 Şubat'a kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varacaklarını, aksi takdirde 21 Şubat'ta görevi Cumhurbaşkanı'na iade edeceğini söyledi.

Bugün HP ile görüştüklerini, CTP'ye de yazılı bir cevap ilettiklerini kaydeden Sucuoğlu, hem UBP-DP-Yeniden Doğuş Partisi hem de UBP-HP koalisyonu üzerinde durduklarını anlattı.

Sucuoğlu, 23 Ocak’taki seçimle ortaya zor bir Meclis aritmetiği çıktığını, 30 veya 42 milletvekili ile bir koalisyon kurmak istediklerini ancak sürecin zor olduğunu, tüm seçenekleri teker teker değerlendirdiklerini dile getirdi.

Sürecin biraz uzadığına işaret eden Sucuoğlu, sıkıntı oluşturmayacak bir hükümet formülü arayışında olduklarını aktardı.

Sucuoğlu, ülkenin hizmet beklediğini ve büyük sıkıntılar olduğunu ifade ederek, kısa sürede sonuca varma dileğinde bulundu.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

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