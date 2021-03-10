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Politika

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur." dedi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 10.03.2021
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile Bişkek’te ortak basın toplantısı düzenledi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, burada yaptığı konuşmada, "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur." dedi.

Kazakbayev, "Kırgızistan’a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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