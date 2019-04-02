Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Erdoğan'a tebrik telefonu
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.
Bişkek
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sooronbay Ceenbekov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimlerin başarılı geçmesinden ve AK Parti'nin zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.
Görüşmede, ikili iş birliği ve daha önce varılan anlaşmaların uygulanması konularının da ele alındığı belirtilen açıklamada, Ceenbekov'un Erdoğan'a büyük başarı ve sağlık temennisinde bulunduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.