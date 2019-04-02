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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.

Nezir Aliyev   | 02.04.2019
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sooronbay Ceenbekov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimlerin başarılı geçmesinden ve AK Parti'nin zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtildi. 

Görüşmede, ikili iş birliği ve daha önce varılan anlaşmaların uygulanması konularının da ele alındığı belirtilen açıklamada, Ceenbekov'un Erdoğan'a büyük başarı ve sağlık temennisinde bulunduğu aktarıldı.

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