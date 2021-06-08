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Politika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Türkiye'ye geliyor

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5. toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un riyasetlerinde, yarın Ankara'da icra edilecek.

Ferdi Türkten   | 08.06.2021
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Türkiye'ye geliyor Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Ankara

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 9-11 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5. toplantısı Erdoğan ve Caparov'un riyasetlerinde, yarın Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgızistan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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