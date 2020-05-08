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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Yılmaz ailesine geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 08.05.2020
Kılıçdaroğlu'ndan Yılmaz ailesine geçmiş olsun telefonu

Ankara

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini telefonla aradı. 

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile görüşen Kılıçdaroğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.



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