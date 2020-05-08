Kılıçdaroğlu'ndan Yılmaz ailesine geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini telefonla aradı.
Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile görüşen Kılıçdaroğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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