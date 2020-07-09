Euro
7.78
Dolar
6.87
BIST 100
119,097.45
Altın
1,809.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da yaptığı incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti liderlerine gönderdiği mektupta, "Seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 09.07.2020
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz'da yapılacak 37. Olağan Kurultay öncesi, 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi. 

Mektupta, 28-29 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladıkları 37. Olağan Kurultay'ı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapmak üzere iptal ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde salgının etkisinin yavaşlamaya başlamasıyla, Yüksek Seçim Kurulunun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceğine yönelik kararı sonrası, Sağlık Bakanlığı'nın da (Kovid-19 kapsamında alınması gereken tedbirlerle) kurultayımızın gerçekleşmesi yönünde olumlu görüş belirtmesi üzerine, 37. Olağan Kurultay'ımızı toplama kararı aldık." bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:

"Açık havada ve seyircisiz olarak, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon'da 37. Olağan Kurultay'ımızı gerçekleştireceğiz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi
İran'da Kovid-19'dan bir günde 221 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüsü yenen aile hekimi Faruk Karslı: Çocuğum da hastalığa yakalandığı için daha çok üzüldüm
Koronavirüsü yenen Bakırköy Belediye Başkanından vatandaşlara 'maske takın' uyarısı

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu

CHP 37. Olağan Kurultay için gün sayıyor