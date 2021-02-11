Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.