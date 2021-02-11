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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 11.02.2021
Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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