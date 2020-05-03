Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Bitlis'te hain terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlarımız Hasan Kuzu ve Eyüp Fidan'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.