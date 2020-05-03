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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 03.05.2020
Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Bitlis'te hain terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlarımız Hasan Kuzu ve Eyüp Fidan'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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