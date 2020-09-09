Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.