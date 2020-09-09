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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 09.09.2020
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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