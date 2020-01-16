Euro
6.53
Dolar
5.85
BIST 100
121,438.30
Altın
1,554.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ve Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 16.01.2020
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un aileleri ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında yitirilen canlar unutulmadı

Hakkari'de iki asker şehit oldu

'Dış politikayı barış eksenli yapmamız lazım'

'Dış politikayı barış eksenli yapmamız lazım'
İletişim Başkanlığından basın kartı yönetmeliği açıklaması

İletişim Başkanlığından basın kartı yönetmeliği açıklaması
'CHP olduğu sürece vatandaşlarımızın endişeye kapılmasına gerek yoktur'

'CHP olduğu sürece vatandaşlarımızın endişeye kapılmasına gerek yoktur'