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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 11.09.2020
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, hain terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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