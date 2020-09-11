Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, hain terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.