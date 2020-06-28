Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için taziye mesajı paylaştı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.