Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidine başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül için taziye mesajı paylaştı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül için taziye mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.