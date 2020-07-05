Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yaşamına son veren Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yaşamına son veren Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Ateş'in amcası Mehmet Ateş ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletip, yaşanan acı olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.