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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yaşamına son veren Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.

Mehmet Tosun   | 05.07.2020
Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı telefonu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yaşamına son veren Ömer Ateş'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Ateş'in amcası Mehmet Ateş ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletip, yaşanan acı olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

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