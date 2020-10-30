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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı arayarak taziyelerini bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 30.10.2020
Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı arayarak taziyelerini bildirdi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle eşi Berna Yılmaz'ı telefonla aradı.

Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

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