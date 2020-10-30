Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı arayarak taziyelerini bildirdi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı arayarak taziyelerini bildirdi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle eşi Berna Yılmaz'ı telefonla aradı.
Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.