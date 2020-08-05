Kılıçdaroğlu'ndan Lübnan'a 'geçmiş olsun' mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Can kaybının artmaması temennisiyle, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Beyrut'ta yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması temennisiyle, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."