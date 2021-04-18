Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 tedavisi gören Mısra Öz için geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'e geçmiş olsun dileklerini illetti.
Ankara
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mehmet Öz'ü telefonla aradı.
Mısra Öz'ün yoğun bakımda süren tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu ayrıca Çorlu'daki tren kazası nedeniyle "1015 gündür sürdürdüğü adalet mücadelesinde, Öz ailesinin yanlarında olduklarını" vurguladı.
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Mısra Öz yoğun bakımda. Dünyadaki en büyük acı evlat acısı. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi veriyor, onun yerine ben yazayım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 18, 2021
1015 gün oldu. Çorlu Tren Kazasında adalet yerini bulmadı.#ÇorluTrenKatliamı #OğuzArdaSel