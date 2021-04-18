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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 tedavisi gören Mısra Öz için geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'e geçmiş olsun dileklerini illetti.

Özcan Yıldırım   | 18.04.2021
Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 tedavisi gören Mısra Öz için geçmiş olsun telefonu

Ankara

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mehmet Öz'ü telefonla aradı.

Mısra Öz'ün yoğun bakımda süren tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu ayrıca Çorlu'daki tren kazası nedeniyle "1015 gündür sürdürdüğü adalet mücadelesinde, Öz ailesinin yanlarında olduklarını" vurguladı.

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