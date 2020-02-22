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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, rejim güçlerinin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Barış Gündoğan   | 22.02.2020
Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı telefonu

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 20 Şubat 2020 günü İdlib'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün ailesiyle telefonda görüştüğü belirtildi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, İdlib şehitleri Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz ve Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın ailelerini de telefonla aradığı, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

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