Kılıçdaroğlu'ndan Gamze Pala'nın ailesine başsağlığı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gamze Pala'nın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Unutmayalım ki kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı #GamzePala’nın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Unutmayalım ki; kadına şiddet, insanlığa ihanettir! Gamze Pala’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 16, 2020