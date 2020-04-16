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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Gamze Pala'nın ailesine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Mehmet Tosun   | 16.04.2020
Kılıçdaroğlu'ndan Gamze Pala'nın ailesine başsağlığı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gamze Pala'nın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Unutmayalım ki kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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