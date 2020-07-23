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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum Kongresi'nin 101. yılı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erzurum Kongresi'nden miras aldığımız Kuvayı Milliye ruhuyla iktidar hedefimize yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 23.07.2020
Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum Kongresi'nin 101. yılı paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Erzurum Kongresi'nin 101'inci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İşgale ve mandaya karşı bağımsız ve özgür Türkiye'nin adımlarından olan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Erzurum Kongresi'nden miras aldığımız Kuvayı Milliye ruhuyla iktidar hedefimize yürüyeceğiz."

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