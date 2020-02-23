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İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da sabah meydana gelen deprem sonucu Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, İran'a ve bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 23.02.2020
Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İran merkezli deprem sonucu Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran'a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için."

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