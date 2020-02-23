Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da sabah meydana gelen deprem sonucu Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, İran'a ve bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"İran merkezli deprem sonucu Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran'a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için."