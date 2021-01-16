Kılıçdaroğlu'ndan besteci ve eğitimci Muammer Sun için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, besteci ve eğitimci Muammer Sun için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sun'un vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Sanat camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.