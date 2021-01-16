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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan besteci ve eğitimci Muammer Sun için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, besteci ve eğitimci Muammer Sun için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özcan Yıldırım   | 16.01.2021
Kılıçdaroğlu'ndan besteci ve eğitimci Muammer Sun için başsağlığı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sun'un vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Sanat camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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