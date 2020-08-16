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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 16.08.2020
Kılıçdaroğlu'ndan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'a gidişi öncesinde evinin önünde gazetecilerin, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin sorusunu yanıtladı. 

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey şu, gerçekten de 7 aydır 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanlığının tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri 'bunu kullanın deliğe süpürmeyin' mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz."

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