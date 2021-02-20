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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Barış Gündoğan   | 20.02.2021
Kılıçdaroğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "EuroBasket 2022 Elemelerinde gösterdiği başarının ardından Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, şampiyonada başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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