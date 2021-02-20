Kılıçdaroğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "EuroBasket 2022 Elemelerinde gösterdiği başarının ardından Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, şampiyonada başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.