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Politika

Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Elazığ'a gidecek.

Merve Yıldızalp Özmen   | 30.01.2020
Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak, depremzedeleri ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinin ardından Malatya'ya geçecek, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da eşlik edecek.



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