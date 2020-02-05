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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı
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Politika

Kılıçdaroğlu, Van Valisi Bilmez'den çığ felaketiyle ilgili bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da meydana gelen çığ felaketiyle ilgili, Vali Mehmet Emin Bilmez ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.02.2020
Kılıçdaroğlu, Van Valisi Bilmez'den çığ felaketiyle ilgili bilgi aldı

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den çığ felaketi ve bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca, çığ felaketinden yaralı kurtarılan, eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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