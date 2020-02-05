Kılıçdaroğlu, Van Valisi Bilmez'den çığ felaketiyle ilgili bilgi aldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da meydana gelen çığ felaketiyle ilgili, Vali Mehmet Emin Bilmez ile telefonda görüştü.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den çığ felaketi ve bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kılıçdaroğlu, ayrıca, çığ felaketinden yaralı kurtarılan, eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.