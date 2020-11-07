Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından New York'ta kutlamalar yapılıyor. ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından başkent Washington'da kutlamalar yapılıyor.
logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 07.11.2020
Kılıçdaroğlu: Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi: Birçok kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında 39 bin 811 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

Abbas’ın Özel Temsilcisi Şaas: Trump’ın döneminden daha kötü bir dönem olmadı

Abbas’ın Özel Temsilcisi Şaas: Trump’ın döneminden daha kötü bir dönem olmadı

Kılıçdaroğlu: Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

ABD'de 59. başkanlık yarışının galibi Joe Biden kimdir?

Hillary Clinton: Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu

Hillary Clinton: Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu
Biden'ın zaferinin ardından Donald Trump'tan ilk açıklama

Biden'ın zaferinin ardından Donald Trump'tan ilk açıklama
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı