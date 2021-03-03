Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle Kovid-19 salgını sürecinde yaşanan sorunları dinledi.
İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan sorunları dinledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.