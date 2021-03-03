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Politika

Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle Kovid-19 salgını sürecinde yaşanan sorunları dinledi.

Hatice Şenses Kurukız   | 03.03.2021
Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan sorunları dinledi.

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