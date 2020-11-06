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Politika

Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aylin Dal   | 06.11.2020
Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi Fotorğaf: Emine Aybala Arpacı - Anadolu Ajansı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Yürüyüşü sırasında, 16 Haziran Marşı'na can veren sesiyle bizlere eşlik eden, yaptığı bestelerle halkımızın gönlünde taht kuran Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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