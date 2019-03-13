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Politika

Kılıçdaroğlu tapu dağıtım ve toplu açılış törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Sizden isteğim sadece bu. Oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyacaksınız." dedi.

Çiğdem Alyanak   | 13.03.2019
Kılıçdaroğlu tapu dağıtım ve toplu açılış törenine katıldı

Istanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'de yeni hizmete açılan belediye binası önünde düzenlenen tapu dağıtım ve toplu açılış törenine katıldı.

Tören, Büyükçekmece Belediyesinin yeni projelerinin tanıtımı ve halk oyunu gösterisiyle başladı.

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla devam eden törende hizmete alınan projeler tanıtıldı.

Daha sonra törende konuşma yapan Kılıçdaroğlu, varlık nedenlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu, vatandaşa hizmet etmek için siyaset yaptıklarını söyledi.

Daha güzel bir Türkiye için, bayrak için, vatan için, hizmet ettiklerini ve bunu gerçekleştirmek için çaba harcadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da 12 yıl yaşadım. Üç çoğum var. Üçü de İstanbul'da doğdu. İstanbul'u bilirim. İstanbul'un coğrafyası olağanüstü güzel. Bu coğrafyada 80 ilden gelen vatandaşlarımız var. Sizlerin desteğiyle Ekrem İmamoğlu başkan olduğunda, sevgiyi, hizmeti, insana saygıyı, çocuklara nasıl değer verildiğini göreceksiniz. Bir beton ormanında yaşamak değil, güzel bir kentte yaşama arzusunu İmamoğlu hayata geçirecek."

"Hakkında soruşturma açılırsa hiç şaşma"

"Bu projeleri hayata geçirmek için para var mı?" söylemlerine değinen Kılıçdaroğlu, paranın olduğunu ve her kuruşun hesabını İstanbullulara vereceklerini dile getirdi.

Demokrasiyi güçlendirdikleri andan itibaren bütün dünyanın, Türkiye'deki demokrasinin ne kadar güçlü olduğunu, baskılara rağmen insanların sandığa gittiğini, yeni belediye başkanlarını seçtiğini göreceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un, Ankara'nın, Balıkesir'in, Denizli'nin kaderini değiştireceğiz beraber, birlikte, huzur içinde yaşamak için." dedi.

Vatandaşların "Hak, hukuk, adalet" sloganları atması üzerine Kılıçdaroğlu ,"Hakkı, hukuku, adaleti gerçekleştirmek için ayın 31'inde kahvede 'Arkadaşlar bekliyor', 'Amcamın oğlu geldi' demeyecek erkekler. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Sizden isteğim sadece bu. Oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyacaksınız. 17 yılda memleketi ne hale getirdiler ona bakacaksınız. Seçmen olarak huzur içinde ilçelerde CHP ve İYİ Partili başkanlara, büyükşehirde İmamoğlu'na 'evet' oyunu vereceksiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e bir sitemi olduğunu ifade ederek, "Allah aşkına bu kadar parkı niye yaptın? Kupon araziler var, gökdelenler olabilirdi, milleti betona hapsedebilirdin. Hakkında soruşturma açılırsa hiç şaşma." dedi.

Kılıçdaroğlu, ne yapılırsa yapılsın insana hizmet etmeyi Hakk'a hizmet kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

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