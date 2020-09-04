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Politika

Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi mesajında Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andığını belirtti.

Duygu Yener   | 04.09.2020
Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi mesajında Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andı

Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Kuvayımilliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emperyalizme karşı onurlu bir duruş gösteren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

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