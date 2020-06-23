Euro
7.73
Dolar
6.85
BIST 100
115,576.90
Altın
1,749.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Politika

Kılıçdaroğlu şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti.

Barış Gündoğan   | 23.06.2020
Kılıçdaroğlu şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu görüşmede şehide Allah'tan rahmet, aileye de başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Guatemala'da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bine yaklaştı
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Diyarbakır'da polis memuru Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da polis memuru Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kılıçdaroğlu şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına taziyelerini iletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı