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Politika

Kılıçdaroğlu, partisinin 'İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti

Toplantıda belediye başkanlarının bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin yanı sıra pandemi sürecindeki çalışmalar değerlendirildi.

Barış Gündoğan   | 17.07.2020
Kılıçdaroğlu, partisinin 'İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti

Ankara

CHP'de "İl Belediye Başkanları Toplantısı", Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, CHP'li il belediye başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda, belediye başkanlarının bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin yanı sıra pandemi sürecindeki çalışmaları ele alındı.

Geleceğe dönük projelerin de değerlendirildiği toplantıda, belediye başkanları çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanlarına yönelik bir değerlendirme konuşması yaptığı toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da hazır bulundu.

Toplantıya, görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da arasında bulunduğu 10 il belediye başkanı katıldı. Toplantı çıkışında Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz'da da partisinin 11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelmişti.

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