Kılıçdaroğlu: Muhtarlarımız belediyelerin toplantılarında söz sahibi olacaklar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin iktidarında muhtarların belediyelerin toplantılarına katılacağını, söz ve karar sahibi olacaklarını söyledi.
TBMM
Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin değişime, dönüşüme, akılcı politikalara ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun yolu beraber olacağız, birlikte olacağız, moralimizi bozmayacağız. Engeller çıkabilir, engelleri çıkarabilirler, büyütebilirler ama inançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Vefat eden milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ın fabrikasına 2012-2013 yıllarında ziyarette bulunduğunu, başarılarının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.
Vefat eden gazeteci Sami Kohen'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına, basın camiasına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Sami Kohen duayen bir gazeteciydi." dedi.
19 Ekim Muhtarlar Günü'nün de tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda onlar sarayın kamu görevlisi değil, milletin kamu görevlisi olacaktır." ifadesini kullandı.
CHP iktidarında muhtarların daha iyi şartlara sahip olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda muhtarlarımız belediyelerin toplantılarına katılacaklar, söz ve karar sahibi olacaklar. Bunun da sözünü verdik." şeklinde konuştu.
Kamuda çalışan yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bunlar diğer devlet memurları gibi KPSS sınavı ile giriyorlar. Normal bir devlet memurunun sahip olduğu eğitime sahipler, aynı eğitimi görüyorlar. Aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar ama kadrolu memurların sahip olduğu hakların hiçbirisine sahip değiller." dedi.
Kılıçdaroğlu, sözleşmeli personelin durumunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmaya açılması ve sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.