Kılıçdaroğlu: Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının gerekçesinin açıklanmasıyla ilgili, "Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz" dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının gerekçesinin açıklanmasıyla ilgili, Parti Genel Merkez'inde durumu değerlendireceklerini belirterek, "Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz." dedi.
Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin Elmadağ Kültür Merkezi'nde düzenlediği iftar programından ayrılırken gazetecilerin YSK'nin İstanbul gerekçesine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile görüştüğünü, Öztrak'ın bir basın toplantısı düzenleyeceğini Yifade ederek, "Ben de şimdi Genel Merkeze gidiyorum. Orada arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz." diye konuştu.
CHP'den YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin değerlendirme
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.
Fait Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:
"Çalınan minareye uydurulacak kılıf için YSK'nin 7 üyesi tam 16 gün bekledi. Sonuçta sarayın, 'yarın gelecek' dediği metnin gönderilmesiyle birlikte metni imzaladılar bugün muhalefet şerhinin de konmasıyla YSK'nin İstanbul seçimini iptal eden gerekçeli kararı yayınlandı, ancak, daha bakar şunu görüyoruz ki mızrak çuvala sığmamış. Minareyi çalan, kılıfını uyduramamış. Zaten bu işlenen hukuk cinayetine binlerce sayfa mürekkep dökseniz milletin vicdanındaki sonuç değişmeyecektir. Saray iktidarı YSK eliyle yerleşik seçim hukukunu ve geçmiş uygulamları altüst etmiştir. Bu seçim, 'Sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var' iddiasıyla iptal edilen Türkiye'deki ilk seçimdir."
Milletin iradesi gasbedilmiştir
"31 Mart İstanbul seçimlerinde milletin dediği değil, siyasi iktidarın ve YSK'nin dedikleri olmuştur." görüşünü savunan Öztrak, milletin iradesinin gasp edildiğini, İstanbulluların izzeti nefsiyle oynandığını iddia etti.
Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün bizlere ahlak dersi vermeye kalkanlara şunu söylemek isterim; ahlaki olmayan esas, millet iradesinin gasbedilmesi, milletin izzeti nefsiyle oynanmasıdır. Bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunun faili de maalesef saraydır. YSK'nin gerekçeli kararının hiçbir yerinde çalma, çırpma gibi tek bir kelime yer almamıştır. Yine karara dönüp baktığımızda seçim sayım cetvellerindeki eksikten bahsedilmektedir ama şöyle denilmektedir, 'seçim sayım cetvellerindeki eksiklik, seçim sonuçlarına müessir olmamakla birlikte sandık kurullarının yanlış oluşturulmasıyla tekrar birlikte değerlendirilmiştir.' Bu ne demektir, bu resmen kısa kararın, gerekçeli kararda dışına çıkılmaya çalışılmış, ama bu sonuçta 'müessir olmamakla birlikte ben bunları da dikkate alarak değerlendirdim' gibi, ortaya karışık bir gerekçeyle seçimin iptal edildiği görülmüştür."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.