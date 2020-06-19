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Politika

Kılıçdaroğlu LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi.

Barış Gündoğan   | 19.06.2020
Kılıçdaroğlu LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden LGS merkezi sınava girecek öğrenciler için bir mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çok zorlu koşulların, adaletsizliklerin, yanlış uygulamaların içerisinden çıkıp LGS sınavında alınteri dökecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Sizlerin önüne çıkacak her şıkkın, her seçeneğin, size layık olması için çalışıyoruz. Umudumuz alın terinizde saklı."

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