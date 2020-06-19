Kılıçdaroğlu LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden LGS merkezi sınava girecek öğrenciler için bir mesaj paylaştı.
Çok zorlu koşulların, adaletsizliklerin, yanlış uygulamaların içerisinden çıkıp #LGS sınavında alınteri dökecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 19, 2020
Sizlerin önüne çıkacak her şıkkın, her seçeneğin, size layık olması için çalışıyoruz. #UmudumuzAlınterinizdeSaklı pic.twitter.com/JTGKohXs5t
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Çok zorlu koşulların, adaletsizliklerin, yanlış uygulamaların içerisinden çıkıp LGS sınavında alınteri dökecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Sizlerin önüne çıkacak her şıkkın, her seçeneğin, size layık olması için çalışıyoruz. Umudumuz alın terinizde saklı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.