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Politika

Kılıçdaroğlu Kovid-19'a yakalanan Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileğinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 tespit edilen Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Barış Gündoğan   | 18.06.2020
Kılıçdaroğlu Kovid-19'a yakalanan Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileğinde bulundu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Kazakistan kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Nazarbayev'in bu hastalığı en kısa sürede yeneceğine inanıyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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