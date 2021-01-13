Kılıçdaroğlu KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü yolunda onurlu bir mücadele veren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.