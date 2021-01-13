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Politika

Kılıçdaroğlu KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 13.01.2021
Kılıçdaroğlu KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü yolunda onurlu bir mücadele veren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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