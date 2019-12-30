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Politika

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener ile Libya tezkeresi konusunu görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Karamollaoğlu ve Akşener ile görüştü.

Mehmet Tosun   | 30.12.2019
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener ile Libya tezkeresi konusunu görüştü

Ankara

Saadet Partisinin Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinden ayrılırken kendisini bekleyen yaşlı bir kadınla bir süre sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya Tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen ve 1 saat süren görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, herhangi bir açıklama yapmadı. 

Bu arada Akşener'in, görüşmenin ardından partisinin Başkanlık Divanı'nı topladığı öğrenildi.

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