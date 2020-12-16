Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, McGuinness'i parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.