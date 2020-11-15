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Politika

Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 15.11.2020
Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Kudüs'ün yeniden barışa, huzura ve kardeşliğe ev sahipliği yapacağı günlerin en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyorum."

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