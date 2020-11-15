Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Kudüs'ün yeniden barışa, huzura ve kardeşliğe ev sahipliği yapacağı günlerin en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.