Kılıçdaroğlu: Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama etkin katılması için gerekli tüm çalışmalar gerçekleştirilecektir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,"Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılması için gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirerek adalet ve eşitliğin sağlanacağının sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, engelli bireylerin önündeki fiziksel ve ekonomik engelleri kaldırmanın sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu belirtti.
Bu ilkeden hareketle tüm hizmet ve hakların engelli bireyler için daha erişilebilir olmasının öncelikli görevlerinden olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılması için gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirerek adalet ve eşitliğin sağlanacağının sözünü veriyor, engelli bireylerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.