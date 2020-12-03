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Politika

Kılıçdaroğlu: Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama etkin katılması için gerekli tüm çalışmalar gerçekleştirilecektir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,"Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılması için gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirerek adalet ve eşitliğin sağlanacağının sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 03.12.2020
Kılıçdaroğlu: Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama etkin katılması için gerekli tüm çalışmalar gerçekleştirilecektir

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, engelli bireylerin önündeki fiziksel ve ekonomik engelleri kaldırmanın sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu belirtti.

Bu ilkeden hareketle tüm hizmet ve hakların engelli bireyler için daha erişilebilir olmasının öncelikli görevlerinden olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılması için gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirerek adalet ve eşitliğin sağlanacağının sözünü veriyor, engelli bireylerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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