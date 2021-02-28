Kılıçdaroğlu: Edebiyat dünyamızın çınarı Yaşar Kemal'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Ankara
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.' diyordu. Onun yüreği evreni kaplıyordu. Bu toprakların yetiştirdiği büyük bir değer olan, edebiyat dünyamızın çınarı Yaşar Kemal'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.