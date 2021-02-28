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Politika

Kılıçdaroğlu: Edebiyat dünyamızın çınarı Yaşar Kemal'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 28.02.2021
Kılıçdaroğlu: Edebiyat dünyamızın çınarı Yaşar Kemal'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum

Ankara

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.' diyordu. Onun yüreği evreni kaplıyordu. Bu toprakların yetiştirdiği büyük bir değer olan, edebiyat dünyamızın çınarı Yaşar Kemal'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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